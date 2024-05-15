Даниил Медведев: «Сейчас «Ролан Гаррос» чуть более непредсказуем, чем раньше. Мне это на руку»

Даниил Медведев ответил, кого считает фаворитами «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, нужно ориентироваться на рейтинг: Новак. Янник, если он сыграет. Не знаю. Карлос, если он сыграет. Не знаю. Потом я, №4. Кто выиграл Монте-Карло? Стеф. Если он победит в Риме, выиграет два «Мастерса», то тоже будет фаворитом.

Если Новак и Карлос сыграют, они будут явными фаворитами. Им нравится это покрытие. Они умеют выигрывать «Большие шлемы». Но сейчас, наверное, турнир чуть более непредсказуем, чем раньше. Мне это на руку, потому что обычно я не так хорошо играю на «Ролан Гаррос». Чем непредсказуемее, тем лучше для меня».