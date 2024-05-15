Даниил Медведев: «Сейчас «Ролан Гаррос» чуть более непредсказуем, чем раньше. Мне это на руку»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев ответил, кого считает фаворитами «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, нужно ориентироваться на рейтинг: Новак. Янник, если он сыграет. Не знаю. Карлос, если он сыграет. Не знаю. Потом я, №4. Кто выиграл Монте-Карло? Стеф. Если он победит в Риме, выиграет два «Мастерса», то тоже будет фаворитом.

Если Новак и Карлос сыграют, они будут явными фаворитами. Им нравится это покрытие. Они умеют выигрывать «Большие шлемы». Но сейчас, наверное, турнир чуть более непредсказуем, чем раньше. Мне это на руку, потому что обычно я не так хорошо играю на «Ролан Гаррос». Чем непредсказуемее, тем лучше для меня».

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Проходящев Мим
Смешно.
Надо смешно брать
+6
0
+6
Ответ Ale_x_@ndro
Надо брать.
Смешно.
+4
-1
+3
Для тебя ничего не поменялось, максимум 3-4 круг и домой
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Для тебя ничего не поменялось, максимум 3-4 круг и домой
да он даже без алькараса и синнера не выиграет. слишком слаб
+1
0
+1
Надо брать.
+3
-3
0
какая гадость эта ваша заливная
каракатица
+1
-1
0
Рафу забыл
Он темная лошадка
+1
-1
0
Без Сани Зверева жить не может, умышленно ведь не упомянул его ))
+1
-1
0
Это правда, у фаворитов форма под вопросом, но на грунте Даня вряд ли сможет взять бш
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий