Хуркач стал 11-м действующим игроком, кому удалось выйти в 1/4 на всех «Мастерсах»

Теги ATP Ежи Янович Открытый чемпионат Италии Хуберт Хуркач Себастьян Баес Теннис

Хуберт Хуркач обыграл Себастьяна Баеса в четвертом круге в Риме – 5:7, 7:6(4), 6:4.

Теперь у поляка есть четвертьфиналы на всех девяти «Мастерсах». Он стал 11-м игроком, кому это удалось сделать. Ранее этого добились:

Также Хуркач стал третьим поляком после Войцеха Фибака (1982) и Ежи Яновича (2013), дошедшим до 1/4 в Риме.

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8 комментариев
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Как это - стал девятым 11-м игроком?
+4
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+3
Ответ Skip
Как это - стал девятым 11-м игроком?
Игрок 911 - что тут непонятного?
из тридевятого (3/9) царства, тридесятого (3/10) государства.
пхх))))
+6
-3
+3
Ответ Сергей Андреенко
А на каком турнире Рождер не доходил до 1/4? Вроде по https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Federer_career_statistics он везде был как минимум в финале.
Тут ключевое "действующий"
+2
0
+2
Хорошо бы хейтерам запомнить эту информацию
+1
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+1
А на каком турнире Рождер не доходил до 1/4? Вроде по https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Federer_career_statistics он везде был как минимум в финале.
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Какая необходимая информация
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помогите Даше найти Алькараса и Синнера)
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