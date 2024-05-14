Хуркач стал 11-м действующим игроком, кому удалось выйти в 1/4 на всех «Мастерсах»
Хуберт Хуркач обыграл Себастьяна Баеса в четвертом круге в Риме – 5:7, 7:6(4), 6:4.
Теперь у поляка есть четвертьфиналы на всех девяти «Мастерсах». Он стал 11-м игроком, кому это удалось сделать. Ранее этого добились:
- Рафаэль Надаль;
- Новак Джокович;
- Энди Маррей;
- Гаэль Монфис;
- Марин Чилич;
- Доминик Тим;
- Стефанос Циципас;
- Александр Зверев;
- Григор Димитров;
- Даниил Медведев.
Также Хуркач стал третьим поляком после Войцеха Фибака (1982) и Ежи Яновича (2013), дошедшим до 1/4 в Риме.
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из тридевятого (3/9) царства, тридесятого (3/10) государства.
пхх))))