«Многие говорили, что Муратоглу мной манипулировал. Это неправда». Халеп – о бывшем тренере

Теги допинг WTA Симона Халеп Патрик Муратоглу Теннис

Симона Халеп рассказала, винит ли Патрика Муратоглу в допинговом скандале.

В прошлом ноябре Муратоглу сказал, что чувствует ответственность за случившееся, потому что принес ей загрязненный коллаген.

В декабре Халеп прекратила работу с его командой.

«В этой ошибке не было никакого умысла. Он не хотел мне навредить. Многие говорили, что он мной манипулировал. Это неправда. Он был моим тренером, а я всегда доверяю людям, с которыми работаю.

Я считаю, что если ты не доверяешь команде, то не сможешь показывать максимум. Поэтому я доверяла, работала в его академии с его специалистами, и все было в порядке.

Он не предлагал мне принять что-то [запрещенное]. О допинге и речи не шло, и он не делал ничего специально».

Халеп вернулась после бана за допинг. Почему его сократили с 4 лет до 9 месяцев? И как она играет?

Два решения по делу Халеп: по одному она год сидела на допинге, по второму – почти не виновата. Почему так?

 

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4 комментария
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Кажется Симона просто была влюблена
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Ролан Гаррос жестко продинамил Симону, не дав карту ни в основу, ни в квал
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Манипулировал, манипулировал, да не выманипулировал!
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