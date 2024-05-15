Джокович прошел обследование в Белграде: «Новак в порядке. Все результаты хорошие»

прошел обследование в Белграде, сообщает Informer.

Сегодня 24-кратный чемпион «Больших шлемов» посетил Центр неотложной помощи. По информации издания, перед обследованием Джокович был в хорошем настроении и фотографировался с сотрудниками центра, но пожаловался на головную боль.

«Новак в порядке. Все результаты хорошие. Он сделал полный анализ крови, и все в пределах нормы. Он сделал ЭКГ и сканирование мозга, чтобы убедиться, что не получил серьезную травму, когда в Риме на него упала бутылка. Несколько минут назад он получил результаты, и все как должно быть», – рассказал источник.

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