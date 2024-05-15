Джокович прошел обследование в Белграде: «Новак в порядке. Все результаты хорошие»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович прошел обследование в Белграде, сообщает Informer.

Сегодня 24-кратный чемпион «Больших шлемов» посетил Центр неотложной помощи. По информации издания, перед обследованием Джокович был в хорошем настроении и фотографировался с сотрудниками центра, но пожаловался на головную боль.

«Новак в порядке. Все результаты хорошие. Он сделал полный анализ крови, и все в пределах нормы. Он сделал ЭКГ и сканирование мозга, чтобы убедиться, что не получил серьезную травму, когда в Риме на него упала бутылка. Несколько минут назад он получил результаты, и все как должно быть», – рассказал источник.

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10 комментариев
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))))))
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Ну значит возьмёт РГ
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Нелепый случай конечно.
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Значит бутылка не виновата в плохой игре
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Значит не в бутылке было дело? Проиграл не из за неё?
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Полный анализ крови то ещё средство диагностики сотрясения... Для профессионального спортсмена неприятная ситуация, пусть без последствий пройдёт...
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Отлично. Вперед, Новак.
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Ответ Lana5
Значит бутылка не виновата в плохой игре
Ему бы сезон в двадцатке закончить. Просто время пришло, по игре он на первое место совсем не тянет.
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