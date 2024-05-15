Гауфф о полуфинале со Швентек, у которой выиграла один матч из 10: «Она сильная соперница, особенно на грунте. Вот почему она первая в мире»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Коко Гауфф поделилась ожиданиями от матча против Иги Швентек.

Она уступает польке 1:9.

– В следующем круге вы встретитесь с первой ракеткой мира Игой Швентек. Она ведет у вас в личных встречах. Что поменяете в своей игре в этот раз?

– Не скажу (смеется). Она сильная соперница, особенно на грунте. Вот почему она первая в мире. Но мне кажется, что я играю все лучше с каждым матчем. Я очень жду полуфинала.

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4 комментария
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Ответ ДоминаторТенниса
Чем то напоминает противостояние Серены и Маши с личкой 20-2, только сейчас белая из Европы нагибает темненькую из США.
Вообще ничем не напоминает, Швентек даже близко не Серена (И я не про цвет кожи, да и Гауфф не Шарапова вообще) думаю Кепка сама бы летела Серене 0:15😂
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6:3 6:0
+1
-1
0
Польская Яга должна проиграть!
+1
-1
0
Чем то напоминает противостояние Серены и Маши с личкой 20-2, только сейчас белая из Европы нагибает темненькую из США.
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0
0
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