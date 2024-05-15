Гауфф о полуфинале со Швентек, у которой выиграла один матч из 10: «Она сильная соперница, особенно на грунте. Вот почему она первая в мире»

Коко Гауфф поделилась ожиданиями от матча против Иги Швентек.

Она уступает польке 1:9.

– В следующем круге вы встретитесь с первой ракеткой мира Игой Швентек. Она ведет у вас в личных встречах. Что поменяете в своей игре в этот раз?

– Не скажу (смеется). Она сильная соперница, особенно на грунте. Вот почему она первая в мире. Но мне кажется, что я играю все лучше с каждым матчем. Я очень жду полуфинала.