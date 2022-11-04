Джокович о конкуренции с молодыми: «Мне нужно работать больше них, мне нужно прикладывать больше усилий»

рассказал о том, как меняется теннис – его игра и тур вообще.

«Постоянная эволюция – это необходимость. Ты либо движешься вперед, либо назад. Нужно постоянно прибавлять, постоянно находить что-то новое. Вы с командой постоянно должны ставить друг другу новые задачи.

И это касается игры, ежедневного быта, организма – всего. У меня холистический подход, мультидисциплинарный. Я считаю это очень важным – особенно в индивидуальном виде спорта.

Здесь ты полностью зависишь от себя, и ты виноват в поражениях или заслуживаешь победы. Да, у тебя есть команда, но на корте ты можешь положиться только на себя, на 10 минут тебя никто не подменит.

Если у тебя плохой день или живот болит, или ты плохо спал – все, конец. Поэтому важно все. И после 20 лет в профессиональном теннисе я накопил много опыта и знаю себя на разных уровнях. Но я все равно эволюционирую, как и все остальные.

Молодые ребята очень заведены и мотивированы – и 10-15 лет назад мы были на их месте. Мы знаем, каково это. И мне нужно работать больше них, мне нужно прикладывать больше усилий.

И это борьба, которая идет и за пределами корта. Потому что вы видите друг друга в тренажерке – кто больше работает, у кого что происходит. Нельзя даже лицом показать, что что-то болит.

Это непрерывная игра, которая идет везде, где мы видим друг друга. И как бы мы друг друга ни уважали, мы все равно хотим друг друга победить. И даже взгляд перед матчем играет роль.

Я это знаю, и я посвятил себя этому образу жизни».

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