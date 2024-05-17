Зверев о травме мизинца после падения в 1/4: «Кости в порядке. Поэтому сегодня я смог сыграть на обезболивающих»

Александр Зверев рассказал о последствиях падения в матче.

Он упал на левую руку в четвертьфинале против Тэйлора Фрица и травмировал мизинец.

– Палец распух. Насколько я понял, я порвал [суставную] капсулу. Не спрашивайте. Я что-то порвал. Не знаю, что это такое. Но я не сломал кости, и это хорошо. Вчера я сделал рентген. Кости в порядке. Поэтому сегодня я смог сыграть на обезболивающих.

Палец по-прежнему очень, очень распухший. Но с этим можно было справиться. Конечно, я рад, что сегодня смог сыграть.