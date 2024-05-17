Зверев о травме мизинца после падения в 1/4: «Кости в порядке. Поэтому сегодня я смог сыграть на обезболивающих»

Теги травмы ATP Открытый чемпионат Италии Александр Зверев Теннис

Александр Зверев рассказал о последствиях падения в матче.

Он упал на левую руку в четвертьфинале против Тэйлора Фрица и травмировал мизинец.

– Палец распух. Насколько я понял, я порвал [суставную] капсулу. Не спрашивайте. Я что-то порвал. Не знаю, что это такое. Но я не сломал кости, и это хорошо. Вчера я сделал рентген. Кости в порядке. Поэтому сегодня я смог сыграть на обезболивающих.

Палец по-прежнему очень, очень распухший. Но с этим можно было справиться. Конечно, я рад, что сегодня смог сыграть.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зверев прям пашет на износ, юнайтед кап в одиночку затащил и все ради суда который скоро состоится. Отрабатывает косяки перед страной которая его отмазала а также копит деньжат на расходы для закрытия дела
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий