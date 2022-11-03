Джокович о том, играет ли его дочь в теннис: «Она больше увлекается балетом, она настоящая девочка, и мне это в ней очень нравится»

рассказал, играет ли его дочь Тара в теннис. Его сын Стефан в этом году начал играть детские турниры.

«Дочка начала играть несколько раз в неделю с друзьями из школы и с балета. Она больше увлекается балетом, она настоящая девочка, и мне это в ней очень нравится.

В теннисе она любит покрасоваться. Иногда хочет играть, а иногда ей совсем не интересно. Но, конечно, и она, и сын могут выбирать, что им нравится и чем они хотят заниматься.

Важно, чтобы они были активными. С моей точки зрения, мама больше отвечает за интеллектуальную сторону, за книжки и за мозг. А я больше отвечаю за движение и физическое развитие, которое, конечно, влияет на все остальное. Я просто рад, что они активные».

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