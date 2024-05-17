Зверев вышел в личный финал впервые с сентября 2023-го

Пятая ракетка мира обыграл №32 Алехандро Табило в полуфинале в Риме – 1:6, 7:6(4), 6:2.

Зверев третий раз вышел в финал в Риме (в 2017-м взял титул, в 2018-м проиграл Рафаэлю Надалю).

Это будет его 11-й финал на «Мастерсах» (пять титулов). Он поднялся на седьмое место по этому показателю, сравнявшись с Борисом Беккером. На шестом месте Пит Сампрас с 19 финалами, лидирует Новак Джокович, у которого 58.

Кроме того, это будет 33-й финал Зверева на турнирах в целом (21 титул). На личном турнире он добрался до этой стадии впервые с сентября 2023-го. В январе он в составе сборной выиграл United Cup.

В воскресенье Зверев поборется с Николасом Харри или Томми Полом. Если немец возьмет титул, он станет №4.