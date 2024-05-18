Харри впервые вышел в финал «Мастерса»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Николас Харри Томми Пол Теннис

24-я ракетка мира Николас Харри обыграл №16 Томми Пола в полуфинале в Риме – 6:3, 6:7(3), 6:3.

Харри впервые вышел в финал «Мастерса». Также это будет его седьмой финал на турнирах ATP (у него три титула).

Харри стал первым чилийцем в финале «Мастерса» после Фернандо Гонсалеса в Риме в 2007-м.

По итогам турнира Харри обновит свой лучший рейтинг. Он гарантировал себе 17-ю строчку, а если возьмет титул, то станет 15-м.

В воскресенье он поборется с Александром Зверевым, которому уступает в личных встречах 2:4.

4 года назад – бан за допинг, сегодня – финал в Риме. Прорыв Николаса Харри

2 комментария
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Джарри,а не Харри.
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