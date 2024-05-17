Зверев после матча с Табило: «В первом сете он вынес меня с корта. Я плохо играл, но во многом потому что он меня вынуждал»

Александр Зверев прокомментировал победу над Алехандро Табило в Риме.

Немец выиграл 1:6, 7:6(4), 6:2 и вышел в финал.

«Во втором сете я просто цеплялся. Я активизировался, просто цеплялся и терпеливо ждал. В первом сете он вынес меня с корта. Я плохо играл, но во многом потому что он меня вынуждал. Он ломал ритм, и я рад, что перевернул ход игры на тай-брейке и вырвался вперед в третьем сете.

Когда он так играет, трудно действовать агрессивно. Нельзя просто начать посильнее бить с форхенда или бэкхенда. Если приходится тащить, такой план не сработает. Единственное, что у меня не получалось в начале матча, – это хорошо подавать. А это тоже не улучшает ситуацию. В любом случае я рад, что вышел в финал. В конечном счете победа – это главное».