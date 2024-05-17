МОК не рассматривает вопрос о допуске Хачанова на Олимпиаду, потому что еще не прошла квалификация. Его призывали отстранить за сторис с георгиевской ленточкой

Теги ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Карен Хачанов Теннис

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не рассматривает вопрос, будет ли Карен Хачанов допущен на Олимпиаду, потому что ATP еще не предоставила список квалифицировавшихся теннисистов.

9 мая Хачанов опубликовал в сторис поздравление с Днем Победы. На открытке была георгиевская ленточка, сложенная в форме цифры «9». Через несколько дней в твиттере призвали отстранить Хачанова от Олимпиады и других турниров, потому что это может расцениваться как нарушение правил получения нейтрального статуса.

«Мы рекомендуем вам обратиться в ATP, которая является организацией, ответственной за проведение мужского профессионального тура по теннису.

Международные федерации должны будут предоставить список отобравшихся [на Олимпиаду] и отвечающих требованиям спортсменов. Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) (вместе с критериями и обоснованием, использованными для подтверждения права на участие) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/ дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», – цитирует комитет ТАСС.

Для квалификации на Игры будет учитываться рейтинг от 10 июня, жеребьевка пройдет 25 июля.

Олимпийский теннисный турнир начнется в Париже 27 июля.

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14 комментариев
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Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
А что в ленточке не так?
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Ответ Stas Salesov
Внесена МОК в список запрещенной символики
Ну значит для Карена, честь важнее.
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Соседушки настучали в МОК, позорники
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Хахаха. Эти нелюди и правда думают, что их олимпиада то, за что можно маму под поезд кинуть. Надувают щёки, важно рассматривают. Компост.
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Ответ Stas Salesov
Внесена МОК в список запрещенной символики
А конкретней? Что с ленточкой то не так? Почему запрещена?
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Ответ Stas Salesov
Товарищ майор, не выйдет
Ты давай прямо говори. Что не так с ленточкой?
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Комментарий удален пользователем
Карен известен своей позицией, он не сильно её выпячивает, но проскальзывает периодически. Это его право и дело.
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Ответ Stas Salesov
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Комментарий удален модератором
Ответ Sawka-promakawka
Соседушки настучали в МОК, позорники
Так сам Бах такую задачу дал, чтобы следили за соцсетями россиян и на каждый пук стучали. Забавно конечно получается) они так пытаются отстранится от "совка", но сами с удовольствием пользуются доносами, которые ассоциируются с СССР🤣 Ай-яй-яй)))
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-3
0
Ответ Nottingham Forest
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Комментарий удален пользователем
Ответ Under
Комментарий удален пользователем
погуглил, был не до конца прав - официально она не запрещена, но от её использования отказались
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