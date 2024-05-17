МОК не рассматривает вопрос о допуске Хачанова на Олимпиаду, потому что еще не прошла квалификация. Его призывали отстранить за сторис с георгиевской ленточкой

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не рассматривает вопрос, будет ли Карен Хачанов допущен на Олимпиаду, потому что ATP еще не предоставила список квалифицировавшихся теннисистов.

9 мая Хачанов опубликовал в сторис поздравление с Днем Победы. На открытке была георгиевская ленточка, сложенная в форме цифры «9». Через несколько дней в твиттере призвали отстранить Хачанова от Олимпиады и других турниров, потому что это может расцениваться как нарушение правил получения нейтрального статуса.

«Мы рекомендуем вам обратиться в ATP, которая является организацией, ответственной за проведение мужского профессионального тура по теннису.

Международные федерации должны будут предоставить список отобравшихся [на Олимпиаду] и отвечающих требованиям спортсменов. Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) (вместе с критериями и обоснованием, использованными для подтверждения права на участие) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/ дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», – цитирует комитет ТАСС.

Для квалификации на Игры будет учитываться рейтинг от 10 июня, жеребьевка пройдет 25 июля.

Олимпийский теннисный турнир начнется в Париже 27 июля.