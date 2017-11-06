На жеребьевке молодежного итогового турнира ATP игроки выбирали девушек, чтобы определить, в какой они группе

В Милане прошла жеребьевка первого итогового турнира ATP для игроков не старше 21 года – ATP NextGen Finals. Восемь теннисистов были быть распределены в две группы.

Группы возглавили два первых сеяных турнира Андрей Рублев и Карен Хачанов. Они вышли на подиум по очереди в сопровождении моделей с табличками «А» и «B».

Остальные участники в порядке рейтинга выбирали одну из двух моделей, шли с ней по подиуму, после чего девушка показывала букву, соответствующую группе, спрятанную где-то на ее теле. Следующий теннисист делал то же самое с девушкой, которую не выбрал предыдущий.

Группа А Группа В Андрей Рублев (Россия) Карен Хачанов (Россия) Денис Шаповалов (Канада) Борна Чорич (Хорватия) Хен Чон (Южная Корея) Джаред Дональдсон (США) Джанлуиджи Квинци (Италия) Даниил Медведев (Россия)



The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 5 ноября 2017 г.

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