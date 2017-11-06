На жеребьевке молодежного итогового турнира ATP игроки выбирали девушек, чтобы определить, в какой они группе
В Милане прошла жеребьевка первого итогового турнира ATP для игроков не старше 21 года – ATP NextGen Finals. Восемь теннисистов были быть распределены в две группы.
Группы возглавили два первых сеяных турнира Андрей Рублев и Карен Хачанов. Они вышли на подиум по очереди в сопровождении моделей с табличками «А» и «B».
Остальные участники в порядке рейтинга выбирали одну из двух моделей, шли с ней по подиуму, после чего девушка показывала букву, соответствующую группе, спрятанную где-то на ее теле. Следующий теннисист делал то же самое с девушкой, которую не выбрал предыдущий.
|Группа А
|Группа В
|Андрей Рублев (Россия)
|Карен Хачанов (Россия)
|Денис Шаповалов (Канада)
|Борна Чорич (Хорватия)
|Хен Чон (Южная Корея)
|Джаред Дональдсон (США)
|Джанлуиджи Квинци (Италия)
|Даниил Медведев (Россия)
— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 5 ноября 2017 г.
The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK
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