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    На жеребьевке молодежного итогового турнира ATP игроки выбирали девушек, чтобы определить, в какой они группе

    Теги видео ATP Борна Чорич Карен Хачанов Джанлуиджи Квинци Андрей Рублев Джаред Дональдсон Хен Чон Даниил Медведев Денис Шаповалов Next Gen ATP Finals

    В Милане прошла жеребьевка первого итогового турнира ATP для игроков не старше 21 года – ATP NextGen Finals. Восемь теннисистов были быть распределены в две группы.

    Группы возглавили два первых сеяных турнира Андрей Рублев и Карен Хачанов. Они вышли на подиум по очереди в сопровождении моделей с табличками «А» и «B».

    Остальные участники в порядке рейтинга выбирали одну из двух моделей, шли с ней по подиуму, после чего девушка показывала букву, соответствующую группе, спрятанную где-то на ее теле. Следующий теннисист делал то же самое с девушкой, которую не выбрал предыдущий.

    Группа А Группа В
    Андрей Рублев (Россия) Карен Хачанов (Россия)
    Денис Шаповалов (Канада) Борна Чорич (Хорватия)
    Хен Чон (Южная Корея) Джаред Дональдсон (США)
    Джанлуиджи Квинци (Италия) Даниил Медведев (Россия)

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