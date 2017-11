На жеребьевке молодежного итогового турнира ATP игроки выбирали девушек, чтобы определить, в какой они группе

В Милане прошла жеребьевка первого итогового турнира ATP для игроков не старше 21 года – ATP NextGen Finals. Восемь теннисистов были быть распределены в две группы.

Группы возглавили два первых сеяных турнира Андрей Рублев и Карен Хачанов. Они вышли на подиум по очереди в сопровождении моделей с табличками «А» и «B».

Остальные участники в порядке рейтинга выбирали одну из двух моделей, шли с ней по подиуму, после чего девушка показывала букву, соответствующую группе, спрятанную где-то на ее теле. Следующий теннисист делал то же самое с девушкой, которую не выбрал предыдущий.



The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK