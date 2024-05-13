Рим (WTA). 4-й круг. Швентек сыграет с Кербер, Соболенко – со Свитолиной, Осака встретится с Циньвэнь Чжэн, Гауфф – с Бадосой

Теги результаты WTA Открытый чемпионат Италии Теннис

Ига Швентек сыграет с Анжелик Кербер в четвертом круге в Риме.

Арина Соболенко встретится с Элиной Свитолиной.

Сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

7 – 19 мая 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 5 509 771 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Наоми Осака (Япония) Циньвэнь Чжэн (Китай)
Дата проведения
13 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Сорана Кырстя (Румыния)
Дата проведения
13 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Коко Гауфф (США) Паула Бадоса (Испания)
Дата проведения
13 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Ребекка Шрамкова (Словакия) Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
13 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Анжелик Кербер (Германия)
Дата проведения
13 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
13 мая, 18.30
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция) Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
13 мая, 19.00
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
13 мая, 21.30
Онлайн матча
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий