Рим (WTA). 4-й круг. Швентек сыграет с Кербер, Соболенко – со Свитолиной, Осака встретится с Циньвэнь Чжэн, Гауфф – с Бадосой

Ига Швентек сыграет с Анжелик Кербер в четвертом круге в Риме.

Арина Соболенко встретится с Элиной Свитолиной.

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

7 – 19 мая 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 5 509 771 евро



Открытые корты, грунт

Четвертый круг