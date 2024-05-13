Рим (WTA). 4-й круг. Швентек сыграет с Кербер, Соболенко – со Свитолиной, Осака встретится с Циньвэнь Чжэн, Гауфф – с Бадосой
Ига Швентек сыграет с Анжелик Кербер в четвертом круге в Риме.
Арина Соболенко встретится с Элиной Свитолиной.
Сетка здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
7 – 19 мая 2024
WTA 1000
Призовой фонд – 5 509 771 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 13 мая, 12.00
- Дата проведения
- 13 мая, 12.00
- Дата проведения
- 13 мая, 14.00
- Дата проведения
- 13 мая, 15.30
- Дата проведения
- 13 мая, 16.00
- Дата проведения
- 13 мая, 18.30
- Дата проведения
- 13 мая, 19.00
- Дата проведения
- 13 мая, 21.30