Надаль о выступлении на «Ролан Гаррос»: «Не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде»

Рафаэль Надаль рассказал, при каком условии сыграет на «Ролан Гаррос».

В Риме испанец проиграл Хуберту Хуркачу 1:6, 3:6.

«Я не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде. Если будет 0,01% вероятности, [что я смогу быть конкурентоспособным на «Ролан Гаррос»], то обязательно попробую сыграть; если нет, то я предпочту сохранить все счастливые воспоминания».

Рим проводил Надаля – а он вдруг сказал, что может еще и вернуться 🤔