Надаль о выступлении на «Ролан Гаррос»: «Не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, при каком условии сыграет на «Ролан Гаррос».

В Риме испанец проиграл Хуберту Хуркачу 1:6, 3:6.

«Я не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде. Если будет 0,01% вероятности, [что я смогу быть конкурентоспособным на «Ролан Гаррос»], то обязательно попробую сыграть; если нет, то я предпочту сохранить все счастливые воспоминания».

Рим проводил Надаля – а он вдруг сказал, что может еще и вернуться 🤔

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3 комментария
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Нужно уметь вовремя уйти
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Будет здорово если в 1 раунде Рафе выпадет Вавринка (ну или Маррей) - ремейк финала РГ 2015. Оба уже старые и переломанные, но будет интересно.
А вот вылететь в 1 раунде от такого-нибудь ноунейма будет обидно
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Сорокалетний Роджер сыграл на своем последнем Уимблдоне, хотя понимал, что ловить уже нечего, так что думаю, что Надаль сыграет на РГ, потом прощание с публикой, вамосы уже запаслись носовыми платками.
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