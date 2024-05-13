Алехандро Табило: «Сложно сохранять стабильность, когда тебе мешают травмы»

32-я ракетка мира Алехандро Табило рассказал о своем пути в теннисе.

Вчера чилиец обыграл Новака Джоковича в Риме (6:2, 6:3).

– Вы уже некоторое время стабильно поднимаетесь в рейтинге. Не могли бы вы рассказать о своем пути, какие трудности вы преодолели? Когда вы переехали из Торонто в Чили?

– Я родился в Торонто, переехал в США, когда мне было 13. В районе 18 лет перебрался в Сантьяго. Там начался мой путь вместе с новой командой, я практически начал с нуля. Тогда еще менялась рейтинговая система.

Да, это сумасшедшее приключение. Нам удалось войти в топ-100 около двух лет назад. Потом я получил травму, с тех пор это был тяжелый путь. У меня были травмы, из-за которых приходилось не выступать несколько месяцев. И потом случалось, что я не играл какие-то недели. Сложно сохранять стабильность.

В последнее время я стараюсь много работать над физикой и психологией. Думаю, это мне очень помогает в каком-то смысле побеждать в подобных матчах.

В январе 26-летний Табило выиграл первый титул ATP в Окленде.