Шамиль Тарпищев: «Рублеву не надо париться по выступлению в Риме. Это хоть и «Мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос»

Теги Шамиль Тарпищев Ролан Гаррос ATP Открытый чемпионат Италии Андрей Рублев Теннис

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что Андрею Рублеву нужно сосредоточиться на подготовке к «Ролан Гаррос».

«Рублеву не надо париться по выступлению в Риме. Это хоть и «Мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос», где корты отличаются, они более быстрые. Хотя если он пройдет Мюллера, то все у него будет хорошо. Предстоящий соперник у него хоть и вне сотни [рейтинга], но непростой.

Медведеву надо врабатываться в турнир. Но главное, в том году он же выиграл в Риме, поэтому ему надо защищать очки. В этом плане ему сложнее, чем Рублеву – есть определенное давление. Но хорошо, что травма оказалась несерьезной», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий