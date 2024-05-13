Шамиль Тарпищев: «Рублеву не надо париться по выступлению в Риме. Это хоть и «Мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что Андрею Рублеву нужно сосредоточиться на подготовке к «Ролан Гаррос».

«Рублеву не надо париться по выступлению в Риме. Это хоть и «Мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос», где корты отличаются, они более быстрые. Хотя если он пройдет Мюллера, то все у него будет хорошо. Предстоящий соперник у него хоть и вне сотни [рейтинга], но непростой.

Медведеву надо врабатываться в турнир. Но главное, в том году он же выиграл в Риме, поэтому ему надо защищать очки. В этом плане ему сложнее, чем Рублеву – есть определенное давление. Но хорошо, что травма оказалась несерьезной», – цитирует Тарпищева ТАСС.