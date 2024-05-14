Циципас о матче с де Минауром, у которого ведет в личке 10:1: «Будет непросто, он стал гораздо лучше как игрок»

Стефанос Циципас поделился ожиданиями от встречи с Алексом де Минауром в Риме.

В личных встречах грек ведет 10:1 (2:0 на грунте). Сегодня они сыграют за выход в четвертьфинал.

«Думаю, все знают Алекса. Он всегда борется, отдает все силы на корте в матче с любым соперником. Он здорово бегает, сражается, работает на износ. Будет непросто.

Я играл с ним много раз, и в последних матчах чувствовал, что он серьезно прибавил. Он стал гораздо лучше как игрок. Моя задача – выйти и показать все, на что я способен, эффективно использовать свои сильные стороны, сыграть стабильно. С такими соперниками важно быть стабильным и оставаться в матче как можно дольше».