Шамиль Тарпищев: «Медведев еле уполз в матче с Медьедовичем»
Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в 1/8 финала в Риме.
В третьем круге он обыграл Хамада Медьедовича (7:6(5), 2:6, 7:5).
«Медведев еле уполз, но земля есть земля. Чем медленнее корт, тем нашим сложнее. Это проблема не качества игры, а того, что мы мало играем на грунте. Плюс соперник Дани играл без давления, ему терять было нечего», – цитирует Тарпищева ТАСС.
Также президент ФТР высказался о поражении Андрея Рублева от Александра Мюллера – 6:3, 3:6, 6:2.
«Рублев еще не восстановился после Мадрида. Тем более там у него была температура, горло болело. Плюс корт медленный, неудобный для него. Но при всем при этом он мог выиграть и пройти дальше».
Сербский Медвежонок играл круто, а местами просто феерил. Впечатлил убийственным кроссом с форха; подавал - если не как бог, то как полу-бог. Средняя 1я 212 км/ч, и это на протяжении почти 3-часового матча.
Только и Даня играл вполовину своих возможностей. 57% попадания 1й - это очень далеко от ТОП-уровня. Дожал на классе и опыте. Этим и отличаются ТОП-игроки от подающих надежды талантов.
кактотак))))