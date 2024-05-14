Шамиль Тарпищев: «Медведев еле уполз в матче с Медьедовичем»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Хамад Медьедович Теннис

Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в 1/8 финала в Риме.

В третьем круге он обыграл Хамада Медьедовича (7:6(5), 2:6, 7:5).

«Медведев еле уполз, но земля есть земля. Чем медленнее корт, тем нашим сложнее. Это проблема не качества игры, а того, что мы мало играем на грунте. Плюс соперник Дани играл без давления, ему терять было нечего», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Также президент ФТР высказался о поражении Андрея Рублева от Александра Мюллера – 6:3, 3:6, 6:2.

«Рублев еще не восстановился после Мадрида. Тем более там у него была температура, горло болело. Плюс корт медленный, неудобный для него. Но при всем при этом он мог выиграть и пройти дальше».

6 комментариев
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А зачем всё время просить его комментировать результаты игр?
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Везёт тому, кто везёт. Но это не точно. Например, Рублёву это не помогло.
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Ну, насчёт "еле уполз", ШАТ мальца перегнул (матч хоть смотрел?))))
Сербский Медвежонок играл круто, а местами просто феерил. Впечатлил убийственным кроссом с форха; подавал - если не как бог, то как полу-бог. Средняя 1я 212 км/ч, и это на протяжении почти 3-часового матча.
Только и Даня играл вполовину своих возможностей. 57% попадания 1й - это очень далеко от ТОП-уровня. Дожал на классе и опыте. Этим и отличаются ТОП-игроки от подающих надежды талантов.
кактотак))))
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везение "уползло" к сильнейшему, дядя!
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Ответ Листок яблони
Везёт тому, кто везёт. Но это не точно. Например, Рублёву это не помогло.
Рублёв просто не может держать топ уровень долго.
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Ответ felix-sanchez
Рублёв просто не может держать топ уровень долго.
Он и так Мадрид взял не совсем здоровым , зато будет время отдыха к РГ
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