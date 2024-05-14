Шамиль Тарпищев: «Медведев еле уполз в матче с Медьедовичем»

Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в 1/8 финала в Риме.

В третьем круге он обыграл Хамада Медьедовича (7:6(5), 2:6, 7:5).

«Медведев еле уполз, но земля есть земля. Чем медленнее корт, тем нашим сложнее. Это проблема не качества игры, а того, что мы мало играем на грунте. Плюс соперник Дани играл без давления, ему терять было нечего», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Также президент ФТР высказался о поражении Андрея Рублева от Александра Мюллера – 6:3, 3:6, 6:2.

«Рублев еще не восстановился после Мадрида. Тем более там у него была температура, горло болело. Плюс корт медленный, неудобный для него. Но при всем при этом он мог выиграть и пройти дальше».