Стефанос Циципас: «Я мечтал стать №1 с первого дня карьеры. Но пока не проявил себя так, чтобы заслужить это место»
Стефанос Циципас мечтает однажды стать первой ракеткой мира.
«Я по-прежнему далеко. Но почему бы и нет? Я думаю об этом уже несколько лет. Никогда не видел причин не мечтать об этом. Я был бы счастлив, если бы этого добился. Я мечтал об этом с первого дня профессиональной теннисной карьеры.
Я рад, что вернулся в топ-10. Давайте начнем с этого (улыбается). Я на какое-то время выпал из первой десятки, и было немного обидно. Так что вернуться очень приятно.
Теперь я хочу ставить новые цели, поднимать планку. Мне нужны новые победы. Новые важные, сложные матчи, в которых я должен буду упорно бороться, чтобы победить.
Первая строчка не приходит просто так. Я пока не проявил себя настолько, чтобы заслужить это место. Я знаю, что нужно, чтобы туда подняться. Я терпелив и жду своего часа».
ээммм ....
Это и есть то самое слово, которым он назвал родную маму в прошлом году. Здесь же, в Риме.
Дзюба передаёт ему привет (тоже одноручным бэкхендом))))
хехе))))