Стефанос Циципас: «Я мечтал стать №1 с первого дня карьеры. Но пока не проявил себя так, чтобы заслужить это место»

Теги рейтинги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас мечтает однажды стать первой ракеткой мира.

«Я по-прежнему далеко. Но почему бы и нет? Я думаю об этом уже несколько лет. Никогда не видел причин не мечтать об этом. Я был бы счастлив, если бы этого добился. Я мечтал об этом с первого дня профессиональной теннисной карьеры.

Я рад, что вернулся в топ-10. Давайте начнем с этого (улыбается). Я на какое-то время выпал из первой десятки, и было немного обидно. Так что вернуться очень приятно.

Теперь я хочу ставить новые цели, поднимать планку. Мне нужны новые победы. Новые важные, сложные матчи, в которых я должен буду упорно бороться, чтобы победить.

Первая строчка не приходит просто так. Я пока не проявил себя настолько, чтобы заслужить это место. Я знаю, что нужно, чтобы туда подняться. Я терпелив и жду своего часа».

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5 комментариев
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Давай Степа,у тебя получиться!
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Номер 1 рейтинга должен быть супер универсальным игроком, как Джокович, как Синнер или Алькарас из нового поколения, с накидушным бэкхендом Циципаса в топ-5 быть и то за счастье
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В интервью 17 предложений, и 12 местоимений Я (мне)
ээммм ....
Это и есть то самое слово, которым он назвал родную маму в прошлом году. Здесь же, в Риме.
Дзюба передаёт ему привет (тоже одноручным бэкхендом))))
хехе))))
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