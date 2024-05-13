Стефанос Циципас: «Я мечтал стать №1 с первого дня карьеры. Но пока не проявил себя так, чтобы заслужить это место»

Стефанос Циципас мечтает однажды стать первой ракеткой мира.

«Я по-прежнему далеко. Но почему бы и нет? Я думаю об этом уже несколько лет. Никогда не видел причин не мечтать об этом. Я был бы счастлив, если бы этого добился. Я мечтал об этом с первого дня профессиональной теннисной карьеры.

Я рад, что вернулся в топ-10. Давайте начнем с этого (улыбается). Я на какое-то время выпал из первой десятки, и было немного обидно. Так что вернуться очень приятно.

Теперь я хочу ставить новые цели, поднимать планку. Мне нужны новые победы. Новые важные, сложные матчи, в которых я должен буду упорно бороться, чтобы победить.

Первая строчка не приходит просто так. Я пока не проявил себя настолько, чтобы заслужить это место. Я знаю, что нужно, чтобы туда подняться. Я терпелив и жду своего часа».