Гауфф о том, как улучшила прием: «Важнее всего было осознать, что не каждый удар с приема должен быть виннерсом»

Коко Гауфф поделилась, как развивает игру на приеме.

Она лидер тура по геймам, выигранным на приеме. Американка взяла больше 50% геймов, в которых принимала.

Сегодня в матче с Паулой Бадосой она выиграла 40% первых и 62% вторых подач соперницы, сделав семь брейков.

«Мне кажется, для меня важнее всего было осознать, что не каждый удар с приема должен быть виннерсом. Еще я сократила замах. Но в целом очень помогает отработка, многократное повторение удара.

Все вот так просто. Не то чтобы я делала что-то особенное. Еще иногда меняю точку, из которой принимаю. Могу войти в корт, могу отойти поглубже. Зависит от соперницы. Конечно, когда играешь с кем-то, у кого мощная подача, стоишь за задней линией.

Мне кажется, я наработала прием за счет повторений. Я уделяла приему много времени. Научилась этому у Серены: иногда она могла целый час только принимать. И то же самое с подачей. Конечно, отрабатывать подачу так долго не получится, потому что нужно беречь плечо. Но она посвящала этим элементам игры многие тренировки.

Меня это вдохновило, потому что это первый этап розыгрыша. В среднем розыгрыш состоит из четырех-пяти ударов. Первые два очень важны».

Теннис – запредельно быстрая игра, для реакции на удар есть всего секунда. Как мозг игроков адаптируется под темп?