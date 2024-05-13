Осака о первом матче против топ-10 за два года: «Сделаю много выводов. Например, что уровень не так уж сильно отличается»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Наоми Осака Циньвэнь Чжэн Теннис

Наоми Осака прокомментировала поражения от №7 Циньвэнь Чжэн в Риме.

– Почему этот матч сильно выбил вас из зоны комфорта? Вы воспринимали его не так, как раньше, когда были топ-игроком?

– Я уже давно не играла с соперницами из топ-10 (с марта 2022-го – Sports). Не знаю. Мне казалось, что меня ждет что-то совершенное иное. Мне не хватило опыта.

Я очень рада, что сыграла этот матч, потому что я сделаю много выводов. Например, что уровень не так уж сильно отличается. Дело в решающих моментах, нужно оставаться психологически устойчивой.

В какой-то момент я была не уверена в себе и своих способностях. Думаю, вы это заметили. Потом я, конечно, снова собралась.

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1 комментарий
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Осака, очевидно, что "уровень не так уж сильно отличается", потому что ты обыграла Касаткину. Если бы твой уровень был ниже, ты бы не смогла этого сделать.
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