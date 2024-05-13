Циципас о травмах топов: «Календарь негативно сказывается на наших организмах: сначала психологически, а потом и физически»

Стефанос Циципас считает плотный календарь турниров причиной травм топ-игроков.

– С учетом выступлений Рафы и Новака на этой неделе, травм Янника и Алькараса, вы и другие игроки, стоящие рядом с вами в рейтинге, начинаете задумываться о том, что возрастают ваши шансы не только здесь, но и в Париже?

– Такова нынешняя реальность. Спорту вредит, когда с лучшими игроками происходит нечто подобное. Без них шоу уже не то. Есть много игроков, но эти турниры заслуживают, чтобы на больших стадионах перед заполненными трибунами выступали такие теннисисты.

Я уже говорил, что календарь негативно сказывается на наших организмах: сначала психологически, а потом и физически. Я считаю, что продление «Мастерсов» сильно влияет и во многом ведет к тому, что игроки травмируются.

Возможно, прежний календарь с семидневными турнирами и так был интенсивным. А теперь их продлили еще на несколько дней, и нужно быть каким-то супергероем, чтобы стабильно играть по 10 дней на каждом турнире до самого конца. Это не так-то просто. Нужно сначала попробовать, чтобы понять, каково это. И уже потом принимать решения, основываясь на выводах.

Я желаю им, чтобы такого не происходило в будущем. Но, мне кажется, мы не первый раз сталкиваемся с подобным. Если календарь не начнут корректировать, чтобы он соответствовал запросам игроков, то так будет случаться чаще.