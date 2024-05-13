У Маррея истек контракт с Head, он сыграет на «Челленджере» ракеткой Yonex

может сменить технического спонсора.

У него закончился контракт с компанией Head, с ракетками которой он выступал всю карьеру.

«Он долгое время играл одной и той же ракеткой, так что это была хорошая возможность попробовать что-то новое», – сообщил источник, близкий к трехкратному чемпиону «Больших шлемов».

Сейчас Маррей тестирует ракетку Yonex и планирует играть с ней на «Челленджере» в Бордо.

Турнир пройдет на этой неделе. В первом круге британец встретится с квалифаером.