У Маррея истек контракт с Head, он сыграет на «Челленджере» ракеткой Yonex
Энди Маррей может сменить технического спонсора.
У него закончился контракт с компанией Head, с ракетками которой он выступал всю карьеру.
«Он долгое время играл одной и той же ракеткой, так что это была хорошая возможность попробовать что-то новое», – сообщил источник, близкий к трехкратному чемпиону «Больших шлемов».
Сейчас Маррей тестирует ракетку Yonex и планирует играть с ней на «Челленджере» в Бордо.
Турнир пройдет на этой неделе. В первом круге британец встретится с квалифаером.