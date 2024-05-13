Циньвэнь Чжэн о том, что Фиссетт мог поделиться с Осакой секретами ее игры: «Мне все равно, потому что я стараюсь постоянно развиваться»

Циньвэнь Чжэн оценила победу над Наоми Осакой в четвертом круге в Риме.

Китаянка выиграла 6:2, 6:4 и вышла в четвертьфинал.

– В прошлом году вы много работали с Вимом Фиссеттом. Сейчас он в команде Наоми. Как вы думаете, поделился ли он чем-то, что могло помочь Наоми сегодня?

– Честно говоря, мне все равно, потому что все игроки, стараются развивать свою игру, и я в особенности. Я постоянно стараюсь это делать. Всегда пытаюсь найти то, что могу улучшить. Я чувствую, что как только перестану над этим работать, все пойдет на спад.

У них есть свой план на игру, у меня – свой. И вот мы столкнулись и посмотрели, кто лучше себя чувствует, у кого лучше психологическое состояние и сам теннис.

Как я уже сказала, сегодняшний матч пошел по моему сценарию. Я хорошо себя чувствовала на подаче, приеме и разменах на задней линии. Так что да, я довольна победой.