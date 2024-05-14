Соболенко о том, что отыграла три матчбола у Свитолиной: «Это была великолепная битва»
Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы над Элиной Свитолиной в Риме.
Она отыграла три матчбола и выиграла со счетом 4:6, 6:1, 7:6(7).
«Просто хочу сказать: Рим, ты навсегда в моем сердце. Поддержка была невероятной. Это была великолепная битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть матч. Очень рада победе.
Надеюсь, смогу восстановиться к следующему матчу и буду готова провести еще одну встречу здесь, в Риме», – сказала Соболенко в интервью на корте.