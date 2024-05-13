Медведев о 3-сетовой победе над Медьедовичем: «В какой-то момент отбросил все, над чем мы работали, и старался хоть как-то выиграть»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Хамад Медьедович Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Хамадом Медьедовичем.

Он обыграл 121-ю ракетку мира за 2 часа 50 минут – 7:6(5), 2:6, 7:5.

«Я не очень доволен уровнем. По-моему, я хорошо начал, но потом сдавал – подача ухудшилась, ударам не хватало агрессии. Я люблю играть в своем ритме, но периодически люблю удивлять соперников хорошими ударами – а сегодня это не получалось.

В какой-то момент было ощущение, что моей игры не хватит для победы. И я доволен, что даже с не самой хорошей игрой смог пройти дальше. Постараюсь прибавить в следующем матче.

На грунте мне тяжело работать над игрой. На харде есть ощущение, что у меня получается быстрее прочувствовать то, над чем мы работаем. А на грунте я на многое способен на тренировочном корте, но во время матча включаются плохие отскоки, скольжение и все остальное. Поэтому в какой-то момент я вообще отбросил все, над чем мы работали, и просто старался хоть как-то выиграть – держал мяч ему под бэкхенд.

Конечно, это не самая хорошая тактика. Но сегодня сработало. И я постараюсь завтра сделать больше».

За выход в четвертьфинал действующий чемпион поборется с Томми Полом.

7 комментариев
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Было совсем не просто, но всё же наш Медведь оказался сильнее!) С победой, Даня, ты просто Молодец!!!👍
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Ответ Mikhail Sinaiskiy
Да уж, с Полом с текущей формой Дани надеяться особо не на что.. Как бы не хотелось увидеть Даню подольше в этом турнире, предвижу поражение от американца в двух сетах.
Да уж, Пол ведь заправский грунтовик, вот уж он Даньке покажет, ух!
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Да уж, с Полом с текущей формой Дани надеяться особо не на что.. Как бы не хотелось увидеть Даню подольше в этом турнире, предвижу поражение от американца в двух сетах.
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Величайше на первом же матчболе на подаче соперника!
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У Медведева на грунте 34-28, в 2024 6-2.
У Пола на грунте 18-24, в 2024 3-1.
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Пола должен проходить, а вот с Хуркачем будет ой как непросто.
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Ответ Mikhail Sinaiskiy
Да уж, с Полом с текущей формой Дани надеяться особо не на что.. Как бы не хотелось увидеть Даню подольше в этом турнире, предвижу поражение от американца в двух сетах.
А чем уж так Пол хорош, да ещё и на грунте?
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