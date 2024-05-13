Медведев о 3-сетовой победе над Медьедовичем: «В какой-то момент отбросил все, над чем мы работали, и старался хоть как-то выиграть»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Хамадом Медьедовичем.

Он обыграл 121-ю ракетку мира за 2 часа 50 минут – 7:6(5), 2:6, 7:5.

«Я не очень доволен уровнем. По-моему, я хорошо начал, но потом сдавал – подача ухудшилась, ударам не хватало агрессии. Я люблю играть в своем ритме, но периодически люблю удивлять соперников хорошими ударами – а сегодня это не получалось.

В какой-то момент было ощущение, что моей игры не хватит для победы. И я доволен, что даже с не самой хорошей игрой смог пройти дальше. Постараюсь прибавить в следующем матче.

На грунте мне тяжело работать над игрой. На харде есть ощущение, что у меня получается быстрее прочувствовать то, над чем мы работаем. А на грунте я на многое способен на тренировочном корте, но во время матча включаются плохие отскоки, скольжение и все остальное. Поэтому в какой-то момент я вообще отбросил все, над чем мы работали, и просто старался хоть как-то выиграть – держал мяч ему под бэкхенд.

Конечно, это не самая хорошая тактика. Но сегодня сработало. И я постараюсь завтра сделать больше».

За выход в четвертьфинал действующий чемпион поборется с Томми Полом.