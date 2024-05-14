Рафаэль Надаль: «Надеюсь, что меня запомнят как того, кто уважительно ко всем относится, хорошо образован и просто как приятного человека»

Теги Рафаэль Надаль ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, каким бы он хотел запомниться в глазах болельщиков.

«Я всю карьеру чувствовал большую любовь и поддержку, и нынешний этап – не исключение. Наверное, когда люди понимают, что у них будет уже не так много шансов посмотреть на меня в деле, они испытывают больше эмоций и грустят, потому что сейчас завершается, вероятно, одна из самых важных эпох в истории тенниса. А еще я выиграл больше всех титулов здесь [в Риме].

Мне как теннисисту просто хочется запомниться своими результатами. И я надеюсь, что меня запомнят как того, кто уважительно ко всем относится, хорошо образован и просто как приятного человека. Вот и все».

Рим проводил Надаля – а он вдруг сказал, что может еще и вернуться 🤔

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11 комментариев
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Тут только насчет хорошо образован вопрос, если это верный перевод... кто-то в курсе про образование Рафы? ) Я помню, какие у него были проблемы с английским в начале карьеры, в то время как Роджер сразу свободно говорил на трех языках.
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+5
Ответ Eugenie Nation
Образование никак не коррелирует со знанием языков
Но в случае Надаля, крайне сложно оценить уровень его образования, если не говоришь по испански. Потому что на английском он звучит очень посредственно.
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Вот это всё 100% , но и как Великого Чемпиона
+3
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Если отжать всю привычную рафкину воду, то звучит так: "Я уважительно ко всем отношусь. Я хорошо образован. Я приятный человек. Я выиграл больше всех титулов в Риме".
Рафик самый скромный теннисист в туре 😂😂😂
+6
-5
+1
"As a person, I hope to be remembered as a positive example of being respectful, well-educated, and good person".

Присоединяюсь к тем, кто хотел бы понимать, что в данном случае имеется в виду под education.

А так полностью согласен - Надаль оставит о себе добрую память.
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У Рафы же только школа жизни.
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как же для Рафулика важно внешнее одобрение... мало, конечно, он с психологом работал (сам говорил, что всего два раза к нему ходил, что с его анамнезом совсем несерьёзно звучит)
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Ответ volens-docens
"As a person, I hope to be remembered as a positive example of being respectful, well-educated, and good person". Присоединяюсь к тем, кто хотел бы понимать, что в данном случае имеется в виду под education. А так полностью согласен - Надаль оставит о себе добрую память.
Воспитанный, а не образованный)
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