Рафаэль Надаль: «Надеюсь, что меня запомнят как того, кто уважительно ко всем относится, хорошо образован и просто как приятного человека»

Рафаэль Надаль рассказал, каким бы он хотел запомниться в глазах болельщиков.

«Я всю карьеру чувствовал большую любовь и поддержку, и нынешний этап – не исключение. Наверное, когда люди понимают, что у них будет уже не так много шансов посмотреть на меня в деле, они испытывают больше эмоций и грустят, потому что сейчас завершается, вероятно, одна из самых важных эпох в истории тенниса. А еще я выиграл больше всех титулов здесь [в Риме].

Мне как теннисисту просто хочется запомниться своими результатами. И я надеюсь, что меня запомнят как того, кто уважительно ко всем относится, хорошо образован и просто как приятного человека. Вот и все».

Рим проводил Надаля – а он вдруг сказал, что может еще и вернуться 🤔