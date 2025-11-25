  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Коваленко о «Сибири»: «Буцаева использовали в роли громоотвода и выкинули. Как только убрали – тут же пошли трансферы на усиление»
7

Андрей Коваленко о «Сибири»: «Буцаева использовали в роли громоотвода и выкинули. Как только убрали – тут же пошли трансферы на усиление»

Андрей Коваленко раскритиковал «Сибирь» за увольнение Вячеслава Буцаева.

Андрей Коваленко раскритиковал «Сибирь» за увольнение Вячеслава Буцаева.

Специалист был назначен главным тренером новосибирцев после отставки Вадима Епанчинцева, но проработал в клубе менее двух месяцев. Его уволили после 11 поражений команды подряд. 

«Не понял «Сибирь». Команда валилась – и в этот трудный момент позвала Вячеслава Буцаева, жесткого и независимого тренера, профессионала.

Буцаев прекрасно понимал, что рискует, но принял этот вызов. Был уверен, что он получит в «Сибири» карт-бланш, но его, к сожалению, использовали в роли громоотвода, а потом выкинули.

В «Сибири» ему не дали никакого усиления и просто бросили. При этом как только Вячеслава убрали – тут же пошли трансферы на усиление», – сказал олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
отставки
logoСибирь
logoКХЛ
logoВячеслав Буцаев
logoАндрей Коваленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о тренерских отставках в КХЛ: «Работать в хоккее становится популярно и престижно, но напряжение и ответственность выдерживают не все. Нужно идти только вперед»
19 ноября, 07:46
«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке
18 ноября, 11:19
Щитов о Буцаеве: «В «Сочи» он тоже просил убрать иконки. Священник объяснил, что им не место в раздевалке, потому что там мат, выплеск эмоций»
16 ноября, 08:59
Экс-тренер «Сибири» Буцаев дважды блокировал возвращение Бека в клуб. У форварда 165 очков в 196 матчах за новосибирцев (Дмитрий Ерыкалов)
15 ноября, 08:52
Юрзинов об увольнении Буцаева из «Сибири»: «Его обвиняют чуть ли не во всех грехах, такова тренерская судьба. Корни идут от ранней отставки Епанчинцева, наверное»
15 ноября, 07:15
Главные новости
КХЛ. «Трактор» примет «Сочи», «Шанхай» в гостях у «Нефтехимика», «Торпедо» сыграет с «Динамо» Минск, «Северсталь» – с «Локомотивом», «Ак Барс» против СКА
21 минуту назад
Никитин о ЦСКА: «Некоторые игроки не понимают, насколько все плохо, думают, это часть сказки, которая вот-вот начнется. Фанфары, которые прозвучали до старта чемпионата, сбили ориентиры»
вчера, 22:32
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:30Тесты и игры
Никитин об игроках ЦСКА: «С некоторыми пока говорим на уровне 10-летнего ребенка: «Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить»
вчера, 20:47
Роман Ротенберг после 0:1 от «Зенита» в Кубке России: «Мы победили вопреки всему, у нас характер «Динамо». С победой всех!»
вчера, 20:30
Разин об 1:3 от «Авангарда»: «Серебряков феноменальный матч выдал. Мы ему 60 бросков только в створ бросили, он еле дышал в конце. Такие игры берутся за счет настроя, у нас он был плохой»
вчера, 20:17
Жамнов после 3:1 с «Автомобилистом»: «Для «Спартака» плей-офф уже начался, наверное. Надо стараться правильно играть каждый матч, идти шаг за шагом»
вчера, 19:51
Никитин после 4:2 с «Ладой»: «Статистика у некоторых в башке крутится как игральный автомат. Кто выбирает команду, тот идет с нами»
вчера, 19:35
Ротенберг выступил перед комиссией Госсовета: «Говорил о достижениях и проблемах хоккея, делился опытом. 5 декабря приеду в Тулу с Букиным и Степановой на открытие катка. Работаем! 🥅🏒🇷🇺»
вчера, 19:19Фото
КХЛ. ЦСКА обыграл «Ладу», «Автомобилист» уступил «Спартаку», «Металлург» проиграл «Авангарду», «Салават Юлаев» победил «Барыс»
вчера, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Светлов о Кузнецове в «Металлурге»: «Ему сложно принять двукратное сокращение игрового времени. Надеюсь, Евгений еще завоюет доверие Разина. Это форвард нашего, советского стиля»
9 минут назад
Шервуд о возможном обмене из «Ванкувера»: «Стараюсь не обращать внимание на слухи, живу сегодняшним днем. Контрактная проблема решится сама собой»
36 минут назад
43-летний Петр Чех вернулся в хоккей. Лондонский «Харингей» из 4-го британского дивизиона – 5-й клуб экс-вратаря «Челси» во 2-й спортивной карьере
51 минуту назадФото
Коростелев о победах «Спартака» после 0:6 в Минске: «Пинка под зад получили, безусловно. Как мы это решали – останется внутри. Прибавляем в командных действиях»
сегодня, 03:22
«Монреаль» вернул Блэйза, забрав его с драфта отказов «Торонто». Форвард перешел в «Лифс» тем же путем в октябре и набрал 1+2 в 8 играх в сезоне
сегодня, 03:10
Каменский о церемонии «Вашингтона» в честь Овечкина: «Радует, что в Америке такое отношение к нашим великим хоккеистам. К рекордам там относятся одинаково, вне зависимости от национальности»
вчера, 21:59
Егор Сурин: «Хотел бы увидеться с Роналду, это моя мечта. Великий человек. Но не с Месси»
вчера, 21:43
Разин о возможности сделать Ткачева центром: «У Вовки много преимуществ – катание, видение площадки. Но в плане силовой борьбы за нейтральную шайбу он не совсем годится на центра»
вчера, 21:27
Елесин об уходе Никитина в ЦСКА: «Обид нет, человек ищет там, где лучше. Он помог нам осуществить мечту»
вчера, 21:14
Жамнов об игре «Спартака»: «Голы даются тяжеловато, через это надо пройти, преодолеть. Может, пропала уверенность. Уверен, что ребята поймают кураж и все вернется»
вчера, 20:57