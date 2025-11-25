Андрей Коваленко о «Сибири»: «Буцаева использовали в роли громоотвода и выкинули. Как только убрали – тут же пошли трансферы на усиление»
Андрей Коваленко раскритиковал «Сибирь» за увольнение Вячеслава Буцаева.
Андрей Коваленко раскритиковал «Сибирь» за увольнение Вячеслава Буцаева.
Специалист был назначен главным тренером новосибирцев после отставки Вадима Епанчинцева, но проработал в клубе менее двух месяцев. Его уволили после 11 поражений команды подряд.
«Не понял «Сибирь». Команда валилась – и в этот трудный момент позвала Вячеслава Буцаева, жесткого и независимого тренера, профессионала.
Буцаев прекрасно понимал, что рискует, но принял этот вызов. Был уверен, что он получит в «Сибири» карт-бланш, но его, к сожалению, использовали в роли громоотвода, а потом выкинули.
В «Сибири» ему не дали никакого усиления и просто бросили. При этом как только Вячеслава убрали – тут же пошли трансферы на усиление», – сказал олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости