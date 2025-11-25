Троц о 32-м месте «Нэшвилла» в НХЛ: «Мне, #####, нужно больше от игроков. Когда кто-то владеет шайбой и отдает ее сопернику – это не вина тренера. Состав неидеален – беру на себя ответственность»
Барри Троц не собирается увольнять тренера «Нэшвилла» на фоне последнего места.
Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц не собирается увольнять главного тренера команды Эндрю Брюнетта.
«Предаторс» были разгромлены «Флоридой» (3:8) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Клуб из Теннесси занимает последнее место в общей таблице НХЛ с 16 очками в 22 играх.
«Игроки должны быть лучше. Мне, ##### (блин), нужно больше от них.
Я систематически слежу за игрой. Я знаю, кто совершает ошибки. Если кто-то владеет шайбой и отдает ее сопернику, это не вина тренера.
Да, у нас есть некоторые проблемы. Состав команды неидеален. Отчасти это связано с ее построением – беру на себя ответственность.
Тренеры тоже должны брать на себя часть ответственности, как и игроки. Речь идет о работе всего коллектива», – сказал Троц.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
