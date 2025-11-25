Троц о 32-м месте «Нэшвилла» в НХЛ: «Мне, #####, нужно больше от игроков. Когда кто-то владеет шайбой и отдает ее сопернику – это не вина тренера. Состав неидеален – беру на себя ответственность»

Барри Троц не собирается увольнять тренера «Нэшвилла» на фоне последнего места.

Генеральный менеджер «Нэшвилла » Барри Троц не собирается увольнять главного тренера команды Эндрю Брюнетта .

«Предаторс» были разгромлены «Флоридой» (3:8) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ . Клуб из Теннесси занимает последнее место в общей таблице НХЛ с 16 очками в 22 играх.

«Игроки должны быть лучше. Мне, ##### (блин), нужно больше от них.

Я систематически слежу за игрой. Я знаю, кто совершает ошибки. Если кто-то владеет шайбой и отдает ее сопернику, это не вина тренера.

Да, у нас есть некоторые проблемы. Состав команды неидеален. Отчасти это связано с ее построением – беру на себя ответственность.

Тренеры тоже должны брать на себя часть ответственности, как и игроки. Речь идет о работе всего коллектива», – сказал Троц.