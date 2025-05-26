ИИХФ создаст новый международный турнир – Кубок европейских наций. В нем сыграют 12 команд

ИИХФ создаст новый турнир.

В ходе Конгресса Международной федерации хоккея было принято решение о запуске Кубка европейских наций.

Идея соревнования заключается в том, чтобы все национальные сборные могли проводить матчи во время европейских международных перерывов.

В турнире примут участие 12 команд, представляющих национальные ассоциации, входящие в состав Международной федерации хоккея.