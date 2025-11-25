Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой». У него 19 очков в 23 играх
Иван Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой».
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал автором единственной шайбы «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (1:5).
На счету 29-летнего россиянина стало 19 (8+11) очков в 22 играх при полезности «+5».
Сегодня Иван (13:10, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 3 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
