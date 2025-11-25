«Тампа» выиграла 4 матча подряд и возглавила свой дивизион. Команда Купера идет на 3-м месте на Востоке

«Тампа» выиграла 4 матча подряд и возглавила свой дивизион.

«Тампа » обыграла «Филадельфию» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Джона Купера 4-й подряд и 12-й в последних 15 матчах.

С 28 очками в 22 играх «Лайтнинг» возглавили Атлантический дивизион, а в Восточной конференции идут на 3-м месте.