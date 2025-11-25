Василевский сделал 41-й шатаут в регулярках НХЛ и делит 4-е место среди россиян с Варламовым. До идущего 3-м Хабибулина – 5 игр на ноль
Андрей Василевский сделал 41-й шатаут в НХЛ – делит 4-е место среди россиян.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:0).
Шатаут стал для 31-летнего россиянина первым в этом сезоне и 41-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (в 556 играх).
Василевский делит 4-е место среди российских вратарей по числу игр на ноль в регулярках с Семеном Варламовым («Айлендерс», 41 в 621 игре).
Выше идут Евгений Набоков (59 в 697), Сергей Бобровский («Флорида», 51 в 770) и Николай Хабибулин (46 в 799).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
