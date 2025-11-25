Василевский сделал 41-й шатаут в регулярках НХЛ и делит 4-е место среди россиян с Варламовым. До идущего 3-м Хабибулина – 5 игр на ноль

Андрей Василевский сделал 41-й шатаут в НХЛ – делит 4-е место среди россиян.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:0).

Шатаут стал для 31-летнего россиянина первым в этом сезоне и 41-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (в 556 играх).

Василевский делит 4-е место среди российских вратарей по числу игр на ноль в регулярках с Семеном Варламовым («Айлендерс », 41 в 621 игре).

Выше идут Евгений Набоков (59 в 697), Сергей Бобровский («Флорида », 51 в 770) и Николай Хабибулин (46 в 799).