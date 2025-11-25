  • Спортс
  Мичков остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 1 бросок и «минус 2» за 14:52 против «Тампы», в сезоне – 5+5 в 21 игре
11

Мичков остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 1 бросок и «минус 2» за 14:52 против «Тампы», в сезоне – 5+5 в 21 игре

Матвей Мичков остался без очков в 4 из 5 последних матчей.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (0:3). 

На счету 20-летнего россиянина 10 (5+5) очков в 21 игре в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 14:53. 

Сегодня Матвей (14:52, «минус 2») отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю. 

