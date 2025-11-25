Овечкин в матче против «Коламбуса»: голевой пас Карлсону, 1 бросок, 2 блока и «+1» за 17:35. У него 10+11 в 23 играх в сезоне
Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче с «Коламбусом».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей на Джона Карлсона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:1).
На счету 40-летнего россиянина 21 (10+11) очко в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+7».
Сегодня Овечкин (17:35, «+1») также отметился 1 броском в створ и 2 блоками.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
