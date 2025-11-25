Свечков забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ – в 20-м матче. У форварда «Нэшвилла» 2 очка и «минус 9» в текущей регулярке

Федор Свечков забил 1-й гол в сезоне НХЛ – в 20-м матче.

Форвард «Нэшвилла » Федор Свечков забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (3:8).

22-летний россиянин прервал безголевую серию из 19 игр со старта сезона. В 20 матчах на его счету 2 (1+1) очка при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 11:58.

Сегодня Федор (12:35, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 перехват и показал 25% эффективности на точке вбрасывания (выиграл 2 попытки из 8).

