Гавриков набрал 0+2 в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой. У защитника «Рейнджерс» 10 очков и «+7» в 24 играх в сезоне
Владислав Гавриков набрал 0+2 в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2) и был признан 2-й звездой.
30-летний россиянин набрал 2 очка во 2-м матче подряд. На его счету стало 10 (3+7) баллов в 24 играх в текущем сезоне при полезности «+7» и среднем времени на льду 22:57.
Сегодня Гавриков (26:09, «+2») также отметился 2 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
