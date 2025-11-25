Гавриков набрал 0+2 в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой. У защитника «Рейнджерс» 10 очков и «+7» в 24 играх в сезоне

Владислав Гавриков набрал 0+2 в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой.

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (3:2) и был признан 2-й звездой.

30-летний россиянин набрал 2 очка во 2-м матче подряд. На его счету стало 10 (3+7) баллов в 24 играх в текущем сезоне при полезности «+7» и среднем времени на льду 22:57.

Сегодня Гавриков (26:09, «+2») также отметился 2 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 2 потери.