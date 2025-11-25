Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 20 бросков «Филадельфии». Победа – 4-я подряд (97,0% сэйвов на отрезке)

Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:0).

Шатаут стал для 31-летнего россиянина первым в этом сезоне. Его признали первой звездой встречи.

Василевский продлил серию побед до 4 игр (3 пропущенные шайбы, 97,0% сэйвов на отрезке).

Всего в текущей регулярке у него 9 побед в 16 играх при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,36.