«Нэшвилл» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:15 и 11 из последних 13. Команда Брюнетта идет на последнем месте в НХЛ

«Нэшвилл » был разгромлен «Флоридой» (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для «Предаторс» 3-м подряд (разница шайб на отрезке – 3:15) и 11-м в последних 13 играх.

Команда под руководством Эндрю Брюнетта набрала 16 очков в 22 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.