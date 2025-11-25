НХЛ. «Вашингтон» забросил 5 шайб «Коламбусу», «Флорида» разгромила «Нэшвилл» – 8:3, «Тампа» победила «Филадельфию», «Вегас» пропустил 5 голов от «Юты»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» (5:1) в матче чемпионата НХЛ, «Флорида» разгромила «Нэшвилл» (8:3), «Тампа» была сильнее «Филадельфии» (3:0), «Рейнджерс» одолели «Сент-Луис» (3:2), «Юта» справилась с «Вегасом» (5:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
