НХЛ. «Вашингтон» забросил 5 шайб «Коламбусу», «Флорида» разгромила «Нэшвилл» – 8:3, «Тампа» победила «Филадельфию», «Вегас» пропустил 5 голов от «Юты»

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

«Вашингтон » обыграл «Коламбус » (5:1) в матче чемпионата НХЛ, «Флорида» разгромила «Нэшвилл» (8:3), «Тампа » была сильнее «Филадельфии» (3:0), «Рейнджерс » одолели «Сент-Луис » (3:2), «Юта» справилась с «Вегасом» (5:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

