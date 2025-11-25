Грицюк остался без очков в 3 матчах подряд при «минус 4» на отрезке. У него 10 баллов в 22 играх за «Нью-Джерси» в сезоне
Арсений Грицюк остался без очков в 3 матчах подряд при «минус 4» на отрезке.
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3).
В 22 играх в текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 10 (4+6) баллов в 22 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 14:45.
В последних 3 играх – 0 баллов и «минус 4».
Сегодня Грицюк (13:31, «минус 1») отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости