Кучеров набрал 0+3 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 11 очков в последних 6 играх, в сезоне – 25 в 20
Никита Кучеров набрал 0+3 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0).
32-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. В текущем сезоне у него стало 25 (10+15) очков в 20 играх при полезности «+2». Текущая результативная серия – 6 матчей (3+8 на отрезке).
Сегодня Кучеров (21:49, «+3») остался без бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
