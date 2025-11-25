Кучеров набрал 0+3 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 11 очков в последних 6 играх, в сезоне – 25 в 20

Никита Кучеров набрал 0+3 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0).

32-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. В текущем сезоне у него стало 25 (10+15) очков в 20 играх при полезности «+2». Текущая результативная серия – 6 матчей (3+8 на отрезке).

Сегодня Кучеров (21:49, «+3») остался без бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери.