Кули набрал 4+1 в матче с «Вегасом» – 1-й покер в этом сезоне НХЛ и в истории «Юты». У 21-летнего форварда 13+8 в 23 играх
Логан Кули набрал 4+1 в матче с «Вегасом» – 1-й покер в истории «Юты».
Форвард «Юты» Логан Кули забросил 4 шайбы (2 – в пустые ворота) и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:1).
21-летний американец стал первым игроком, сделавшим покер в этом сезоне лиги и в истории «Мамонта». Его признали первой звездой встречи.
В текущем сезоне у Кули 21 (13+8) очко в 23 играх при полезности «+5».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
