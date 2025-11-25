Кули набрал 4+1 в матче с «Вегасом» – 1-й покер в этом сезоне НХЛ и в истории «Юты». У 21-летнего форварда 13+8 в 23 играх

Логан Кули набрал 4+1 в матче с «Вегасом» – 1-й покер в истории «Юты».

Форвард «Юты» Логан Кули забросил 4 шайбы (2 – в пустые ворота) и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (5:1).

21-летний американец стал первым игроком, сделавшим покер в этом сезоне лиги и в истории «Мамонта». Его признали первой звездой встречи.

В текущем сезоне у Кули 21 (13+8) очко в 23 играх при полезности «+5».

«Юта» продлила контракт с Кули на 8 лет и 80 млн долларов