Бучневич не забил в 15-м матче подряд. У него ассист и 0 бросков за 17:48 против «Рейнджерс», в сезоне – 2+7 и «минус 11» в 23 играх
Павел Бучневич не забил в 15-м матче подряд.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич продлил безголевую серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:3).
30-летний нападающий ассистировал при шайбе Брэйдена Шенна, установившего окончательный счет в 3-м периоде. При этом изначально гол был записан на россиянина.
В текущем сезоне у Бучневича стало 9 (2+7) очков в 23 играх при полезности «минус 11». Текущая безголевая серия – 15 игр (0+3 на отрезке).
Сегодня Павел (17:48, «+1») остался без бросков в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
