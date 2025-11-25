Кули с 4+1, Чикран с дублем и Василевский с 1-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Логан Кули, Джейкоб Чикран и Андрей Василевский – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – вратарь «Тампы » Андрей Василевский , засушивший «Филадельфию» (3:0) при 20 отраженных бросках. Шатаут стал для него 41-м в лиге – делит 4-е место среди российских вратарей.

Вторая звезда – защитник «Вашингтона » Джейкоб Чикран с дублем в ворота «Коламбуса» (5:1).

Первая звезда – форвард «Юты» Логан Кули с 5 (4+1) очками в матче с «Вегасом» (5:1). Его покер – первый в этом сезоне НХЛ и первый в истории «Мамонта».