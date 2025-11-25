Тарасов отразил 36 из 39 бросков в матче с «Нэшвиллом» и принял участие в потасовке у своих ворот. Победа – 2-я в 7 играх в сезоне (91,3% сэйвов, КН 2,45)
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (8:3).
26-летний россиянин отразил 36 из 39 бросков и записал в актив 2-ю победу в 7 матчах в сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,45).
В третьем периоде Тарасов принял участие в потасовке у своих ворот.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
