Тарасов отразил 36 из 39 бросков в матче с «Нэшвиллом» и принял участие в потасовке у своих ворот. Победа – 2-я в 7 играх в сезоне (91,3% сэйвов, КН 2,45)

Даниил Тарасов отразил 36 из 39 бросков в матче с «Нэшвиллом» .

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (8:3).

26-летний россиянин отразил 36 из 39 бросков и записал в актив 2-ю победу в 7 матчах в сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,45).

В третьем периоде Тарасов принял участие в потасовке у своих ворот.