Кузьменко без очков в 7-м матче подряд: 2 броска за 13:41 против «Оттавы». У него 3+4 в 20 играх в сезоне
Андрей Кузьменко остался без очков в 7-м матче подряд.
Форвард «Лос-Анджелеса» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:1).
В текущем сезоне на счету 29-летнего Кузьменко 7 (3+4) очков в 20 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 15:06.
Текущая серия без результативных действий – 7 игр («минус 4» на отрезке).
Сегодня Андрей (13:41, нейтральная полезность) дважды бросил в створ ворот.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
