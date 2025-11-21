«Миннесота» внесла Тарасенко в список травмированных. У форварда повреждение нижней части тела

«Миннесота» поместила Владимира Тарасенко в список травмированных.

«Миннесота » поместила нападающего Владимира Тарасенко в список травмированных из-за повреждения нижней части тела.

Россиянин внесен в список задним числом – с 14 ноября. 20 ноября Тарасенко попал в заявку на матч НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б), но на лед не вышел.

В 18 играх текущего сезона на его счету 10 (2+8) очков.