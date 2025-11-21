«Миннесота» внесла Тарасенко в список травмированных. У форварда повреждение нижней части тела
«Миннесота» поместила Владимира Тарасенко в список травмированных.
«Миннесота» поместила нападающего Владимира Тарасенко в список травмированных из-за повреждения нижней части тела.
Россиянин внесен в список задним числом – с 14 ноября. 20 ноября Тарасенко попал в заявку на матч НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б), но на лед не вышел.
В 18 играх текущего сезона на его счету 10 (2+8) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Миннесоты» в Х
