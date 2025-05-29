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  • Третьяк о вылете Канады с ЧМ: «Похоже на то, как мы на ОИ-1980 проиграли студенческой команде США. Мы отнеслись к ним с неуважением, уже золотые медали себе на шеи мысленно повесили»
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Третьяк о вылете Канады с ЧМ: «Похоже на то, как мы на ОИ-1980 проиграли студенческой команде США. Мы отнеслись к ним с неуважением, уже золотые медали себе на шеи мысленно повесили»

Владислав Третьяк высказался о вылете сборной Канады с ЧМ-2025.

В Швеции ранее завершился чемпионат мира, в финале которого сборная США обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме.

Канадская сборная вылетела с турнира на этапе четвертьфинала, проиграв Дании (1:2).

– Вы удивились, что сборная Канады на чемпионате мира в четвертьфинале проиграла датчанам?

– Конечно! По-моему, весь мир удивился. Я поздравил датчан, все-таки это их большой успех. Они вошли в историю. Это обычно восьмая-девятая команда рейтинга ИИХФ, а тут она вошла в четверку? Датчане – молодцы. Но очевидно, что Канада их недооценила.

Не хочу обидеть Данию, но проводись пять-шесть матчей на таком же высоком уровне, то Канада победила бы во всех. Наверное, это не секрет.

Это похоже на то, как мы на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде проиграли студенческой команде американцев. Мягко говоря, мы отнеслись к ним с неуважением. Мы уже золотые медали себе на шеи мысленно повесили. А хоккей – это жестокая игра, которая наказывает сразу тех людей, которые не уважают соперника. Надо определять того, кто против тебя играл, когда ты его уже победил.

Канадцы же просто расслабились. Они отдохнули перед этим – и думали, что это проходной матч. А готовиться им надо сразу к полуфиналу. Вот их жизнь и наказала. Надо уважать каждого соперника, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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